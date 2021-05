వైఎస్సార్ మరణం, కరోనా విలయం -సీఎం జగన్ భావోద్వేగం -కొవిడ్ మృతులకు అసెంబ్లీ నివాళి -రూ.1000 కోట్లు

Andhra Pradesh

oi-Madhu Kota

కరోనా విలయం మిగిల్చిన విషాదాన్ని, ఆత్మీయులను కోల్పోయి ఆయా కుటుంబాలు అనుభవించే క్షోభను, కొవిడ్ పరిస్థితుల వల్ల తలెత్తే నైరశ్యాన్ని అర్థం చేసుకోగలనని, ప్రాణం విలువ తనకు బాగా తెలుసని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి చెప్పారు. ప్రాణం విలువ తెలసుకాబట్టే వాటిని కాపాడేందుకు శాయశక్తులా ప్రయత్నిస్తున్నానని, విలయకాలంలో ప్రతి ఒక్కరికీ భరోసాగా ఉంటున్నానని తెలిపారు. ఏపీ అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాల్లో భాగంగా కరోనా పరిస్థితులపై గురువారం సభలో మాట్లాడిన సీఎం జగన్.. తన తండ్రి దివంగత వైఎస్సార్ ను తలుచుకూంటూ భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు..

రఘురామపై జగన్ సర్కారు సంచలనం -ఆ హక్కుంది కానీ, రక్తపాతం తలెత్తితే? -సుప్రీంలో కౌంటర్, ఇంకొద్ది గంటల్లో

English summary

amid Budget session, andhra pradesh assembly on thursday pays tribute to people who lost their lives due to covid-19. speaking on covid-19 measures, chief minister ys jagan mohan reddy made an emotional speech in assembly. remembering his deceased father ys, jagan said he know the value of human life. the ap govt has allocated Rs.1000 crores for fight against covid in AP Budget 2021-22.