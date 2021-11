వరద బాధితుల కోసం రంగంలోకి ఏపీ బీజేపీ; జోలె పట్టి విరాళాల సేకరణకు పిలుపు

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాల కారణంగా రాయలసీమ జిల్లాలు అతలాకుతలమైన విషయం తెలిసిందే. వరదల కారణంగా ఏపీలో కురిసిన భారీ వర్షాల దెబ్బకు ఐదు జిల్లాల్లో అపారం ఆస్తి నష్టం సంభవించింది. దాదాపు 30 మంది వరకు మృతి చెందారు. భారీ వర్షాలకు పెన్నా దాని ఉపనదులు పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. ఆనకట్టలు తెగిపోయాయి. జలప్రళయం ఒక్కసారిగా గ్రామాల మీదకు వచ్చి పడడంతో ప్రజలు నిరాశ్రయులయ్యారు.

నిలువ నీడ లేని పరిస్థితులలో పునరావాస కేంద్రాల్లో తలదాచుకుంటున్నారు. పునరావాస కేంద్రాలలో ఉన్న వరద బాధితులకు అందుతున్న సహాయం కూడా అంతంతమాత్రంగా మారింది. దీంతో రాయలసీమ జిల్లాలలో పరిస్థితి అత్యంత దారుణంగా తయారైంది.

English summary

The AP-BJP has also taken a crucial decision in the wake of the worst-hit of heavy rains in Rayalaseema and southern coastal districts. The party has called on the rank and file to collect donations on the 25th and 26th of this month to help the flood victims.