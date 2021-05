Andhra Pradesh

అమరావతి: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ బడ్జెట్ సమావేశాలు మరికాసేపట్లో ప్రారంభం కానున్నాయి. దాదాపు రూ.2.11 లక్షల కోట్ల బడ్జెట్‌ను ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టనుంది. అయితే ఈ ఒక్కరోజు జరిపే ఈ బడ్జెట్ సమావేశాలను ప్రధాన ప్రతిపక్షం టీడీపీ బహిష్కరించాలని నిర్ణయించింది. అయితే ప్రధాన ప్రతిపక్షం లేకుండానే ప్రభుత్వం అసెంబ్లీలో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనుంది. మూడునెలల ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ పోను మిగతా తొమ్మిది నెలలకు బడ్జెట్ ప్రవేశపెడుతుంది. అంతకుముందు కేబినెట్ సమావేశమై బడ్జెట్‌కు ఆమోదం తెలుపుతుంది. అనంతరం బీఏసీ సమావేశం ఉన్నప్పటికీ ప్రధాన ప్రతిపక్షం లేకపోవడంతో త్వరగా ముగిసే అవకాశం ఉంది.

ఇదిలా ఉంటే ఆరు నెలలలోపు అసెంబ్లీ సమావేశాలు నిర్వహించకపోతే ప్రభుత్వం కూలిపోతోందన్న భయంతోనే సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారని టీడీపీ సీనియర్ నేత అచ్చెన్నాయుడు విమర్శలు సంధించారు. అయితే టీడీపీ విమర్శలకు వైసీపీ నాయకులు కూడా ఘాటైన కౌంటర్లు ఇస్తున్నారు. ఇక బడ్జెట్‌కు సంబంధించి పూర్తి వివరాలు మినిట్-టూ-మినిట్ లైవ్ అప్‌డేట్స్ మీకోసం

