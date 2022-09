Andhra Pradesh

రాజ‌మౌళి ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో ప్ర‌భాస్ క‌థానాయ‌కుడిగా న‌టించిన చిత్రం ఛ‌త్ర‌ప‌తి. ఈ సినిమాలో ఒక డైలాగ్ అత్యంత ప్ర‌జాద‌ర‌ణ పొందింది. ప్రతినాయకుడి దగ్గరకు వెళ్లిన కథానాయకుడు ఒకే ఒక్క అడుగు అడుగుతున్నానంటూ మ్యాప్ మీద త‌న పాదాన్ని ఉంచుతాడు. ఆంధ్ర‌ప్ర‌దేశ్ ముఖ్య‌మంత్రి వైఎస్ జ‌గ‌న్మోహ‌న్‌రెడ్డి కూడా అచ్చం అలాగే కుప్పం కావాలంటున్నారని వైసీపీ శ్రేణులు వెల్లడించాయి.

English summary

YS Jagan is going to visit Kuppam for the first time on 22nd of this month to weaken the opposition party and leaders mentally.