వైసీపీ ఎమ్మెల్యేల గుండెల్లో ''తాడికొండ ఎక్స్ ప్రెస్‌''?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ప‌నితీరు మార్చుకోని, ప్ర‌జ‌ల‌తో మ‌మేకం కాని, అధిష్టానం మాట పెడచెవిన పెడుతున్న ఎమ్మెల్యేలంద‌రికీ ముఖ్య‌మంత్రి జ‌గ‌న్మోహ‌న్‌రెడ్డి ''తాడికొండ'' రూపంలో గ‌ట్టి హెచ్చ‌రిక‌లు జారీచేశారు. దీంతో ఎమ్మెల్యేలంద‌రికీ తాడికొండ భ‌యం ప‌ట్టుకుందంటే అతిశ‌యోక్తి కాదు. ఒక‌టో, రెండో షాక్‌లు ఇవ్వ‌క‌పోతే ఎమ్మెల్యేలు దారికి రార‌న్న ఉద్దేశంతో జ‌గ‌న్ ఈ నిర్ణ‌యం తీసుకొని ఉండొచ్చ‌ని రాజ‌కీయ విశ్లేష‌కులు భావిస్తున్నారు. ముఖ్య‌మంత్రి తీసుకున్న ఈ నిర్ణ‌యంతో అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేల గుండెల్లో రైళ్లు ప‌రిగెడుతున్నాయి. అక్క‌డ ఎమ్మెల్యేగా ఉండ‌వ‌ల్లి శ్రీ‌దేవి కొన‌సాగుతున్న‌ప్ప‌టికీ పార్టీ అద‌న‌పు స‌మ‌న్వ‌య‌క‌ర్త‌గా మాజీ మంత్రి డొక్కా మాణిక్య‌వ‌ర‌ప్ర‌సాద్‌ను నియ‌మించారు.

English summary

Chief Minister Jaganmohan Reddy has issued a stern warning to all the MLAs who have not changed their performance in the YSR Congress Party, are not in touch with the people, and are not participating in the program of our government.