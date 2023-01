సమయం లేదు మిత్రమా? అమరావతా? వైజాగా?

AP ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి చేసిన ప్రకటనతో రాష్ట్రంలో మరోసారి రాజధానుల రగడ రాజుకుంది.

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

English summary

With the announcement made by the AP Chief Minister YS Jaganmohan Reddy, the state has once again started the ruckus of capitalsAP