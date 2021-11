విద్యాదీవెన డబ్బులు విడుదల: తల్లుల ఖాతాల్లో రూ.686 కోట్లు: 10 రోజుల్లో ఫీజు: వైఎస్ జగన్

Andhra Pradesh

oi-Chandrasekhar Rao

అమరావతి: ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి.. విద్యాదీవెన పథకం కింద లబ్దిదారులకు నిధులను విడుదల చేశారు. తాడేపల్లిలోని తన క్యాంపు కార్యాలయంలో నిర్వహించిన సమీక్ష సందర్భంగా ఈ మొత్తాన్ని లబ్దిదారుల అకౌంట్లలోకి ట్రాన్స్‌ఫర్ చేశారు. మొత్తం 686 కోట్ల రూపాయలు. జగనన్న విద్యాదీవెన పథకం కింద నిధులను విడుదల చేయడం వరుసగా ఇది మూడో సంవత్సరం. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 9,87,965 మంది తల్లుల ఖాతాల్లోకి ఈ నిధులు జమ అయ్యాయి.

English summary

Chief Minister YS Jagan Mohan Reddy is paying full fee reimbursement to the students as per the promise given without any hassle to the students' studies. As part of this, Rs 686 crore was deposited in the accounts of 11.03 lakh students under the scheme.