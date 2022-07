వీడియో: జగన్ జేబులో నుంచి పెన్ లాక్కున్న చిన్నారి: అధికారం అంటే ప్రజలపై మమకారం: చేతల్లో

Andhra Pradesh

అమలాపురం: గోదావరికి ఇటీవల సంభవించిన వరదల వల్ల తీవ్రంగా ప్రభావితమైన ప్రాంతాల్లో ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పర్యటిస్తోన్నారు. వరదల్లో తీవ్రంగా దెబ్బతిన్న డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో ఆయన పర్యటన కొనసాగుతోంది. బాధితులను స్వయంగా కలుస్తోన్నారు. నేరుగా వారితో మాట్లాడుతున్నారు. అక్కడి పరిస్థితులను అడిగి తెలుసుకుంటోన్నారు. నీట మునిగిన పంట పొలాలను తిలకించారు. బాధితులకు ధైర్యాన్ని ఇస్తోన్నారు.

AP CM YS Jagan have gifted a pen to a 8 months old toddler, who tried to take it from his pocket.