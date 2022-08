ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటును అధిగమించడానికి సీఎం జగన్ కొత్త వ్యూహం

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

ఆంధ్ర‌ప్ర‌దేశ్‌ రాజ‌కీయం క్రమక్రమంగా వేడెక్కుతోంది. ముంద‌స్తు ఎన్నిక‌లు వ‌స్తాయ‌నే అంచ‌నాతో ఉన్న అన్ని పార్టీలు అందుక‌నుగుణంగా త‌మ కార్య‌క‌లాపాల‌ను ఉధృతం చేశాయి. వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీని, టీడీపీ వైసీపీని బ‌ల‌హీనం చేయాల‌నే ల‌క్ష్యంతో ప్ర‌ణాళిక‌లు రచించుకున్నాయి. ఇరు పార్టీల నుంచి చేరిక‌ల‌కు రంగం సిద్ధ‌మ‌వుతోంది. ఇందులో భాగంగా ముందుగా వైసీపీలోకి చేరికలుంటాయని , శ్రావణమాసంలో అన్నీ మంచిరోజులే ఉంటాయనే నమ్మకం ఉండటంతో పచ్చజెండా ఊపాలని అధిష్టానం నిర్ణయించినట్లు పార్టీవర్గాలు వెల్లడించాయి.

English summary

Party members revealed that the leadership has decided to wave the green flag as it is believed that all will be good days in the month of Shravana.