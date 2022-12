మణిబంధనం.. వైఎస్ జగన్ యుద్ధ తంత్రం!!

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

అద్వితీయమైన మెజారిటీతో అధికారం చేపట్టిన పార్టీ రెండోసారి కూడా తన అధికారాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా ఇందుకు మినహాయింపు ఏమీకాదు. రెండోసారి 175 సీట్లతో అధికారాన్ని దక్కించుకోవడానికి వైఎస్ జగన్ యుద్ధతంత్రాన్ని రూపొందిస్తున్నారు. దీన్ని అమలుపరిచే కోణంలో కఠిన నిర్ణయాలకు కూడా వెనకాడటంలేదు.

English summary

A party that has come to power with a unique majority will have to take tough decisions to retain its power for the second term.