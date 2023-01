పవన్ కల్యాణ్ కు గూస్ బంప్స్ వచ్చే షాక్ ఇచ్చిన జగన్?

Andhra Pradesh

రోడ్ షోలు, బహిరంగసభలను నిషేధిస్తూ పోలీసుల అనుమతి ఉన్నచోటనే వాటిని జరుపుకునే వీలు కల్పిస్తూ ఏపీ 30 పోలీస్ యాక్ట్ అమల్లోకి వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. జీవో నెం.1 ద్వారా చంద్రబాబునాయుడు కుప్పం పర్యటన అత్యంత ఉద్రిక్త పరిస్థితుల మధ్య సాగింది. చట్టం అమల్లో ఉండటంతో చంద్రబాబు నియోజకవర్గంలోని గ్రామాల్లో పాదయాత్ర చేశారు. కొంతమంది టీడీపీ నాయకులు దాన్ని ధిక్కరించడంతో వారిపై నాన్ బెయిలబుల్ కేసులు బనాయించారు.

It is known that the AP 30 Police Act came into force by banning road shows and public meetings and allowing them to be held only where the permission of the police is granted.