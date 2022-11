YSజగన్ పద్మవ్యూహంలో చిక్కుకున్న చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

వచ్చే ఎన్నికల్లో కూడా ఘనవిజయం సాధించి రెండోసారి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడమే లక్ష్యంగా ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ తన వ్యూహాలకు పదును పెడుతున్నారు. ఏడాదిన్నర సమయం ఉన్నప్పటికీ అన్ని నియోజకవర్గాలకు పరిశీలకులను నియమించడమే కాకుండా 'గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం' పేరుతో ప్రజాప్రతినిధులందరినీ ప్రజలకు చేరువ చేస్తున్నారు.

English summary

Chief Minister YS Jagan is sharpening his strategies with the aim of forming the government for the second time by winning the next elections as well.