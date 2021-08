ప్రక్షాళన షురూ.!ఏపీ కాంగ్రెస్ కు రేవంత్ లాంటి నేత కావాలి.!అణ్వేషనలో రాహుల్ గాంధీ.!

Andhra Pradesh

oi-Harikrishna

ఢిల్లీ/హైదరాబాద్ : దేశ వ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ బలోపైతంపై ఏఐసీసీ దృష్టి సారించినట్టు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే కొన్ని రాష్ట్రాల్లో పీసిసి అధ్యక్షులను మార్చి రాష్ట్రాల వారీగా పార్టీ ప్రక్షాళనకు శ్రీకారం చుట్టారు ఏఐసీసీ మాజీ ఛైర్మన్ రాహుల్ గాంధీ. తాజాగా ఏపీ రాజకీయాలపై రాహుల్ గాంధీ దృష్టి కేంద్రీకరించినట్టు తెలుస్తోంది. రేవంత్ రెడ్డి లాంటి యువ నాయకునికి ఏపీ కాంగ్రెస్ పగ్గాలు అప్పజెప్పాలని రాహుల్ ప్రణాళికలు రచిస్తున్నట్టు సమాచారం. ప్రస్తత ఏపీసిసి ఛీఫ్ శైలజా నాథ్ ను తప్పించి మరో అభ్యర్థికి పార్టీ అద్యక్ష బాద్యతలు కట్టబెట్టి స్తబ్దుగా ఉన్న పార్టీలో ఉత్సాహాన్ని నింపాలని రాహుల్ కృతనిశ్చయంతో ఉన్నట్టు విశ్వసనీయ వర్గాలనుండి సమాచారం అందుతోంది.

English summary

Rahul Gandhi seems to be focused on AP politics. Rahul is reportedly planning to hand over the reins of the AP Congress to a young leader like Revant Reddy.