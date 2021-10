ఏపీలో దేశవ్యాప్తంగా నెలకొన్న బొగ్గు కొరత నేపథ్యంలో ఏపీలోని ధకోతల్లేవ్-అంతా ఒట్టి ప్రచారం-జగన్ సర్కార్ క్లారిటీ

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

దేశవ్యాప్తంగా నెలకొన్న బొగ్గు కొరత నేపథ్యంలో ఏపీలోని ధర్మల్ విద్యుత్ ప్లాంట్లకు కూడా బొగ్గు సరఫరాలో ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అధికారంగా విద్యుత్ కోతలు తప్పవని తాజాగా ప్రభుత్వ సలహాదారు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి తెలిపారు. దీంతో రాష్ట్రంలో భారీ విద్యుత్ కోతలు తప్పవనే ప్రచారం ఊపందుకుంది. వివిధ ప్రసార మాధ్యమాలతో విద్యుత్ కోతలంటూ ప్రచారం జరిగింది. దీనిపై ఇవాళ ప్రభుత్వం క్లారిటీ ఇచ్చింది.

ఏపీలో విద్యుత్ కోతలంతా జరుగుతున్న ప్రచారం అవాస్తవమంటూ ప్రభుత్వం వివరణ ఇచ్చింది. రాష్ట్రంలో విద్యుత్ కోతలపై జరుగుతున్న ప్రచారం అంతా ఒట్టిదేనని ఇంధన శాఖ కార్యదర్శి నాగులాపల్లి శ్రీకాంత్ ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు. రాష్ట్రంలో విద్యుత్ కోతలు విధించే పరిస్ధితి లేదన్నారు. విద్యుత్ కోతలపై వచ్చిన వార్తల్ని ఆయన ఖండించారు. దీంతో రాష్ట్రంలో విద్యుత్ సంక్షోభం లేదని తెలిపోయింది. అలాగే బొగ్గు కొరత ఉన్నప్పటికీ జల విద్యుత్ తో పాటు సంప్రదాయేత విద్యుత్ అందుబాటులోనే ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

దేశవ్యాప్తంగా కొన్ని రోజులుగా నెలకొన్న బొగ్గు కొరత ప్రభావం ఏపీలో పడుతోందని తాజాగా ఇంధన శాఖ కార్యదర్శి నాగులాపల్లి శ్రీకాంత్ తో పాటు ప్రభుత్వ సలహాదారు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి కూడా తెలిపారు. దీంతో వినియోగదారులు పీక్ అవర్స్ లో సాధ్యమైనంత తక్కువ విద్యుత్ వాడాలని, ఏసీలు ఇతర పెద్ద విద్యుత్ గృహోపకరణాలు వాడొద్దంటూ సూచించారు. దీంతో రాష్ట్రంలో విద్యుత్ సంక్షోభం తప్పదని అంతా భావించారు. అదే సమయంలో పలు జిల్లాల్లో అధికారులు విద్యుత్ కోతల్ని అనధికారికంగా అమలు చేస్తుండటంతో దీనిపై గందరగోళం నెలకొంది. ఈ సమయంలోనే సోషల్ మీడియాలోనూ ఇవాళ్టి నుంచి అధికారిక విద్యుత్ కోతలంతా వార్తలొచ్చాయి. ఇవాళ దీనిపై ప్రభుత్వం వివరణ ఇవ్వడంతో వివాదం సద్దుమణిగింది.

English summary

andhrapradesh government has reacted on power cuts rumours and says these is no such situation in the state.