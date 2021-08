కార్పోరేట్ కు దీటుగా ఏపీ సర్కారీ స్కూల్స్ ; ఎక్కడా రాజీ పడలేదన్న సీఎం జగన్

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఈరోజు పాఠశాలలను ప్రారంభించిన విషయం తెలిసిందే. కరోనా మహమ్మారి కారణంగా మూతపడిన పాఠశాలలను నేటి నుంచి పునఃప్రారంభం చేసిన నేపథ్యంలో ఏపీ సీఎం వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి మన బడి, నాడు నేడు కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో నూతనంగా ముస్తాబైన స్కూల్స్ ను విద్యార్థులకు సీఎం జగన్ అంకితం చేశారు. జగనన్న విద్యా కానుక కిట్లను విద్యార్థులకు పంపిణీ చేసిన జగన్ ఈ సందర్భంగా మాట్లాడారు.

English summary

CM Jagan said their government's goal was to bring change in the lives of poor students. AP CM Jagan said that corona rules were being followed in all schools in the state and schools were open where the positivity rate was less than 10%. Jagan, who dedicated the first phase of nadu nedu schools to students in Potavaram village in P. Gannavaram zone of East Godavari district, today said, "We are renovating government schools today with corporate school look.