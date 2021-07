తెలుగు అకాడమీ పేరు మార్చిన ఏపీ ప్రభుత్వం .. జగన్ సర్కార్ తాజా నిర్ణయంతో కొత్త రచ్చ !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తెలుగు అకాడమీ పేరును మారుస్తూ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇకనుండి తెలుగు అకాడమీ పేరు తెలుగు,సంస్కృత అకాడమీగా మారనుంది. ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది ఏపీ సర్కార్. అకాడమీ బోర్డ్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ లో నలుగురి నియామకం కూడా చేపట్టింది. తాజా ప్రభుత్వ నిర్ణయం తెలుగు భాషాభిమానులను షాక్ కు గురి చేస్తుంది.

English summary

The Andhra Pradesh government has taken a sensational decision to change the name of the Telugu Academi. From now on the name of the Telugu Academy will be changed to Telugu sanskrit Academy. The AP government has issued orders to this effect. The Academy has also appointed four members to the Board of Governence. The latest government decision comes as a shock to Telugu language fans.