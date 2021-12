జగన్ సర్కార్ అప్పుల చిట్టా ఇదే .. వివిధ బ్యాంకుల్లో ఏపీ అప్పులపై కేంద్రం షాకింగ్ లెక్కలు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి అగమ్యగోచరంగా తయారైంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోయింది. ఎక్కడ చూసినా లెక్కకుమించి ఏపీ రాష్ట్రానికి అప్పులే కనిపిస్తున్నాయి. ఉద్యోగుల జీతభత్యాలు కూడా చెల్లించలేని దారుణమైన స్థితిలో ఏపీ ఉందంటే ఏపీ ఆర్థిక పరిస్థితి ఎంతగా దిగజారినదో అర్థం చేసుకోవచ్చు. నిన్న మొన్నటి వరకు ఉద్యోగుల జీతాలకు అప్పులు తెచ్చిన ప్రభుత్వం, ప్రస్తుతం సాధారణ ఖర్చులకు కూడా అప్పులు చేసే పరిస్థితి వచ్చింది. ఏపీ ఆర్థిక పరిస్థితి జగన్ సర్కారు హయాంలో పూర్తిగా దిగజారిపోయింది అన్ని ప్రతిపక్ష పార్టీలు పదే పదే విమర్శలు గుప్పిస్తున్నాయి. ఇక ఇదే సమయంలో కేంద్రం కూడా ఏపీ అప్పులపై పిడుగు లాంటి వార్త చెప్పింది.

English summary

AP government debt log revealed by the center. Union Minister Bhagwat Karad gave a reply to questions posed by TDP MP Kanakamedala Ravindra Kumar in the Rajya Sabha. Center made it clear that the details of the debt of ap in union banks.