జగన్ సర్కార్ సీరియస్ - కలెక్టర్లకు ఆదేశాలు : ఆ విషయంలో తగ్గేదే లేదు..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఏపీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు సమ్మె దిశగా అడుగులు వేస్తున్న వేళ..ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటోంది. రివర్స్ పీఆర్సీ అంటూ ప్రచారం చేస్తున్న వేళ...జీతం తగ్గలేదని ఆధారాలతో నిరూపించేందుకు ప్రభుత్వం పట్టుదలతో ఉంది. ఇందు కోసం కొత్తగా నిర్ణయించిన పీఆర్సీ మేరకు జనవరి జీతాలు చెల్లించాలని ఆదేశించింది. ఉద్యోగ సంఘాలు ఈ నెలకు పాత వేతనాలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తున్నా.. ప్రభుత్వం మాత్రం ససేమిరా అంటోంది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఫిబ్రవరి 1న జీతాలు చెల్లించాల్సిందేనని ఆర్దిక శాఖ నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు ఇప్పటికే డీడీఓలు..ట్రెజరీలకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చింది.

English summary

AP Govt orderd all the collectors to take action against who did not process the employees salaries bills as per new PRC.