భీమ్లానాయక్ కు ప్రస్తుత ధరలేనా..!! కమిటీ నివేదిక సిద్దం..కానీ : పైనల్ డెసిషన్ ఇదే..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఏపీలో సినిమా టికెట్ ధరలతో పాటుగా..ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన అంశాల పైన అధ్యయన నివేదిక సిద్దమైంది. టికెట్ ధరలు పెంచాలనే డిమాండ్ తో పాటుగా.. థియేటర్ల నిర్వహణ పైన ఏపీ ప్రభుత్వం కమిటీ నియమించింది. ఇదే సమయంలో సినీ ప్రముఖులతోనూ సీఎం జగన్ సమావేశమయ్యారు. అటు సినీ పరిశ్రమకు...ఇటు ప్రజల పైన భారం లేకుండా టికెట్ ధరలు ఉంటాయనే అభిప్రాయం వ్యక్తం అయింది. ఇక, ప్రభుత్వం నియమించిన కమిటీ ఈ రోజు చివరి సమావేశం నిర్వహించింది. ఈ కమిటీలో రాష్ట్ర హోంశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి నేతృత్వంలోని ఈ కమిటీలో 13 మంది సభ్యులున్నారు.

English summary

Govt official committee ready to submit report on cinema Tckets and Theaters issues, it may take one week time for official implementation.