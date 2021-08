తెలంగాణాకు ఏపీ షాక్ : శ్రీశైలంలో విద్యుదుత్పత్తి ఆపండి ; ఆ నీటిపై ట్విస్ట్.. కృష్ణా బోర్డుకు మళ్ళీ లేఖ

Andhra Pradesh

రాయలసీమ ఎత్తిపోతల వివాదం ఏపీ తెలంగాణ రాష్ట్రాల మధ్య జల వివాదాన్ని మరింత పెంచుతోందా ? తెలంగాణ రాష్ట్రం రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పై ఫిర్యాదు చేయడంతో తాజాగా కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు పరిశీలన, ఎన్జీటీ విచారణ ఏపీ ప్రభుత్వానికి ఆగ్రహం తెప్పిస్తున్నాయా ?తెలంగాణ శ్రీశైలం ప్రాజెక్టులో సాగిస్తున్న విద్యుత్ ఉత్పత్తిని నిలిపివేయాలని ఏపీ కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డుకు మళ్ళీ లేఖ రాయడం వెనుక ఆంతర్యం అదేనా? అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ చేపట్టిన ప్రాజెక్టులపై తెలంగాణ రాష్ట్రం, తెలంగాణ చేపట్టిన ప్రాజెక్టులు, విద్యుత్ ఉత్పత్తిపై ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ఒకరి మీద ఒకరు ఫిర్యాదులు చేసుకుంటున్న తీరు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఆందోళనకర పరిస్థితులకు కారణమవుతున్నాయి.

The Andhra Pradesh state has written another letter to the Krish river management board seeking to see Telangana power generation in the Srisailam reservoir halted. AP ENC said in the letter that the water level to reach 854 feet to give water to Rayalaseema. It was also revealed that drinking water could not be supplied to Chennai. The ENC stated that the water coming with the power plant could not store in the Sagar. The AP also said in the letter that the full water level was in the Sagar and that the water wasted due to power generation should be exempted from the Telangana quota.