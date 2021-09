కృష్ణా బోర్డుకు ఏపీ లేఖ .. శ్రీశైలం వద్ద వరద జలాల మళ్లింపుపై ; ఆసక్తికర అంశం ఏంటంటే..

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రాల మధ్య జల జగడం కొనసాగుతూనే ఉంది. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ నీటి వినియోగంపై తెలంగాణ, తెలంగాణ నీటి వినియోగంపై ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డుకు, కేంద్ర జల శక్తి శాఖకు, నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ కు వరుస లేఖాస్త్రాలు సంధిస్తూనే ఉన్నాయి. మొన్నటికి మొన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి శ్రీశైలం కుడిగట్టు విద్యుదుత్పత్తి కేంద్రంలో విద్యుత్ ఉత్పత్తికి అనుమతివ్వాలని లేఖలు రాసిన ఏపీ ప్రభుత్వం, ఇప్పుడు తాజాగా మరో మారు లేఖ రాసింది.

English summary

Recently, the AP government wrote another letter to the Krishna Board. In the letter, AP ENC Narayana Reddy said that the Srisailam project would be flooded and that there was a risk of large-scale loss of life and property if the floodwaters were released downstream, so the Krishna River management Board should give permission to divert water through various channels at the top. He further said that the diverted water should not be count of water shares.