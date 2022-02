కేంద్ర పన్నుల్లో ఏపీకి దక్కేదెంత - విశాఖ ప్లాంట్ కు కేటాయింపులు : ఇంతే సంగతులు..!!

Andhra Pradesh

కేంద్ర బడ్జెట్ ఏపీకి ఏమిచ్చింది. సాధారణంగా కేంద్ర బడ్జెట్ తరువాతనే ఏపీకి వచ్చే ఆర్దిక సంవత్సరం లో కేంద్ర నిధుల వాటా పైన అంచనాలు వస్తాయి. ఈ ఏడాది సైతం కేంద్రం ప్రతిపాదించిన అంచనాలతో ఏపీకి ఎంత మేర వాటా దక్కనుందనే దాని పైన అధికారులు లెక్కలు వేసారు. అందులో..బడ్జెట్ లో ప్రయివేటకరణ ఖాయమంటూ చెబుతూనే... విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ అయిన రాష్ట్రీయ ఇస్పాత్‌ నిగమ్‌ లిమిటెడ్‌ కు కేంద్రం బడ్జెట్ లో రూ 910 కోట్లు కేటాయించింది. విశాఖలోని ఇండియన్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ పెట్రోలియం, ఎనర్జీ యూనివర్సిటీకి రూ.150 కోట్లు, వైజాగ్‌ పోర్టు ట్రస్టుకు రూ.207 కోట్లు కేటాయించారు.

AP may get around rs 33 thouand cr as state share in central taxes, no special allocations for the telugu states in the budget.