పేరుకు వరద బాధితుల పరామర్శ; అక్కడ భార్య పేరుతో చంద్రబాబు రాజకీయం: మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్!!

Andhra Pradesh

Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వర్షాలు, వరదలు విలయతాండవం చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. భారీ వర్షాల కారణంగా రాయలసీమ జిల్లాలు వరద ముంపుకు గురవడంతో అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఇప్పుడు వరద బాధితుల కోసం రంగంలోకి దిగాయి. ఇప్పటికే ప్రభుత్వం వరద బాధితులకు సహాయం అందిస్తుండగా, వైసీపీ మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు నియోజకవర్గాలలో పర్యటిస్తూ కొనసాగుతున్న సహాయక చర్యలను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఇక టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు వరద ప్రభావిత జిల్లాల్లో పర్యటిస్తూ వరద బాధితుల కష్టాలను అడిగి తెలుసుకుంటున్నారు. బిజెపి కూడా వరద బాధితుల కోసం విరాళాల సేకరణ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టి, ఆ విరాళాలను వరద బాధితులకు అందించాలని నిర్ణయించింది.

English summary

Minister Adimulapu Suresh commented that politics should not be done during disasters. Minister Adimulapu Suresh was incensed that Chandrababu was doing politics in the name of his wife with the name visit of flood victims .