ఆ ఆరోపణలు నిరూపించు.. అచ్చెన్నాయుడికి బొత్స సత్యన్నారాయణ సవాల్!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

జగనన్న ఇళ్ళ నిర్మాణాలలో అవకతవకలు జరుగుతున్నాయని టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అచ్చెన్నాయుడు చేసిన వ్యాఖ్యలపై మంత్రి బొత్సా సత్యన్నారాయణ ఎదురు దాడికి దిగారు. విజయనగరం జిల్లాలో మీడియాతో మాట్లాడిన మంత్రి బొత్సా సత్యన్నారాయణ టీడీపీ నేతలపై విరుచుకుపడ్డారు. ఇళ్ల నిర్మాణం విషయంలో అవకతవకలు జరిగాయని అచ్చెన్నాయుడు చేసిన వ్యాఖ్యలపై మండిపడిన బొత్స సత్యనారాయణ ఇళ్ల వ్యవహారంలో ఇద్దరం కలిసి ఫీల్డ్ కి వెళదాం రావాలని, అచ్చెన్నాయుడు ఎక్కడకు వస్తానంటే తాను అక్కడికి వస్తానని, అచ్చెన్నాయుడు చేస్తున్న ఆరోపణలను నిరూపించాలని బొత్ససత్యనారాయణ సవాల్ విసిరారు.

Minister Botcha Satyanarayana has come under attack on the comments made by Atchannaidu that the construction of houses has been manipulated. Botcha challenged to prove the allegations made by atchannaidu.