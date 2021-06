ఏపీలో ఆ మంత్రులకు ఆరు నెలల డెడ్ లైన్ : రెండేళ్లలో పాసయింది ఎవరు : ఎక్స్టెన్షన్ దక్కేదెవరికి...!!

Andhra Pradesh

ఏపీలో ముఖ్యమంత్రిగా జగన్ బాధ్యతలు స్వీకరించిన తరువాత తన డ్రీం కేబినెట్ ను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. మంత్రివర్గం ప్రమాణ స్వీకారం చేసి ఈ రోజుతో రెండేళ్లు పూర్తయింది. సీనియర్లను కొందరిని పక్కన పెట్టి..కొత్త వారికి సీఎం జగన్ అవకాశం కల్పించారు. ఊహించని విధంగా అయిదుగురిని డిప్యూటీ సీఎంలుగా నియమించారు. సీనియర్లకు పదవులు రాలేదని అప్పటికే చర్చ మొదలవ్వటంతో... రెండు న్నారేళ్ల తరువాత ప్రస్తుత మంత్రుల పని తీరు ఆధారంగా కొనసాగించేదెవరిని...తప్పించేదెవరిని నిర్ణయం తీసుకుంటానని ఆనాడే సీఎం స్పష్టం చేసారు.

మంత్రుల పని తీరు..వారి సమర్ధత ఆధారంగా సీఎం వారి ప్రోగ్రస్ కార్డులను సిద్దం చేసుకున్నారని సమాచారం. ప్రాంతాలు..సామాజిక సమీరణాల ఆధారంగా వారికి మంత్రి పదవులు కేటాయించినా..కొందరు సద్వినియోగం చేసుకోగా..మరి కొందరు వెనుక బడి ఉన్నారు. అటువంటి వారికి ఆరు నెలల సమయం డెడ్ లైన్ గా మారుతోంది. దీంతో..రెండున్నారేళ్ల పాలనలో సీఎం జగన్ ను..పార్టీని మెప్పించిందెవరు..ఎవరు కంటిన్యూ అవుతారు..ఎవరు వెనుకబడి ఉన్నారనే చర్చ పార్టీలో మొదలైంది. ఇప్పటికే సర్వే సంస్థల నివేదికలు..గ్రౌండ్ లెవల్ రిపోర్టులు సేకరించినట్లుగా తెలుస్తోంది.

AP CM Jagan Dream cabinet ministers competed two years tenure. Only six months for their dead line to prove them selves. CM may change ministers on survey reports.