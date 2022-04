చంద్రబాబు చేయలేనిది - సీఎం జగన్ చేసారు : పక్కా వ్యూహం: ఎమోషనల్ ఎటాచ్ మెంట్స్..!!

Andhra Pradesh

ముఖ్యమంత్రి జగన్ ఏపీలో చరిత్ర ఉన్నంత వరకు నిలిచిపోయే నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్న 13 జిల్లాలను 26 జిల్లాలకు పెంచారు. దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే ప్రభుత్వం అధికారిక నోటిఫికేషన్లు జారీ చేసింది. 2019 ఎన్నికల సమయంలోనే దీనికి సంబంధించి జగన్ హామీ ఇచ్చారు. ఇది 2024 ఎన్నికల పైన ప్రభావం చూపుతుందనే అంచనాలు ఉన్నాయి.

అయితే, ప్రతీ పార్లమెంట్ నియెజకవర్గాన్ని ఒక జిల్లాగా మారుస్తూ.. పేర్లు ఖరారు మొదలు రెవిన్యూ డివిజన్ల ఏర్పాటు వరకూ సీఎం జగన్ పక్కా వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించారు. ప్రజల మనోభావాలకు విలువ పెంచుతూ ఓన్ చేసుకొనే ప్రయత్నం చేసారు. గతంలో చంద్రబాబు ప్రభుత్వ హయాంలో కొత్త జిల్లాల ప్రతిపాదనల పైన చర్చ జరిగింది. కానీ, అప్పుడు ఈ నిర్ణయం అమలు కాలేదు. ఇప్పుడు జగన్ తన హామీ మేరకు దీనిని పూర్తి చేసారు.

Former CM Chandrababu had not dared to bring in new districts while CM Jagan had done this with sheer strategy.