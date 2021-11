గేరు మార్చిన ఏపీ ప్రభుత్వం - పోలవరం అధికారుల నిలదీత : ఎంతిస్తారు..పనులు ఎలా..!!

Andhra Pradesh

ఇప్పటి వరకు కేంద్రంతో సానుకూలంగా అన్ని విషయాల్లో అభ్యర్ధిస్తూ వచ్చిన ఏపీ అధికారులు ఒక్క సారిగా గేరు మార్చారు. ప్రభుత్వానికి..రాష్ట్రానికి ప్రతిష్ఠాత్మకమైన పోలవరం ప్రాజెక్టు అంశంలో ఇక గట్టిగా వ్యవహరించాలని నిర్ణయించారు. ఇప్పటికే పోలవరం సవరించిన అంచనాల ఆమోదం కోసం ఏపీ ప్రభుత్వం కేంద్రం వద్ద అనేక ప్రయత్నాలు చేసింది. కానీ, 2014 అంచనాల ప్రకారమే తాము నిధులు ఇస్తామని కేంద్రం చెబుతోంది. ఈ సమయంలోనే పీపీఏ అధికారులతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఇరిగేషన్ అధికారులు తరచూ సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు.

The AP government has deposed officials on the Polavaram project. Questioned how the proposals could not be sent