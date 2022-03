సీఎం జగన్ కీలక నిర్ణయం : పోలెండ్ - హంగేరీకి ఏపీ ప్రతినిధులు: విద్యార్ధుల తరలింపు..!!

Andhra Pradesh

ఏపీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఉక్రెయిన్ లో చిక్కుకున్న తెలుగు విద్యార్ధుల తరలింపు కోసం ప్రత్యేక ప్రతినిధులను పంపాలని నిర్ణయించారు. ఇప్పటికే రష్యా - ఉక్రెయిన్ యుద్దం కారణంగా అనేక మంది విద్యార్ధులు ఉక్రెయిన్ లో చిక్కుకుపోయారు. వారిని రప్పించాలంటూ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు కేంద్రానికి లేఖలు రాసాయి. విదేశాంత శాఖా మంత్రి జై శంకర్ తో చర్చలు జరిపారు. ఉక్రెయిన్ గగతన తలంలో విమానాల రాకపోకలు నిషేధించటంతో సరిహద్దు దేశాల నుంచి కేంద్రం వాయుసేన విమానాల ద్వారా భారతీయులను తరలిస్తోంది.

AP govt has taken a key decision to sent officials to Poland and Hungary and speed up the process in getting back the students struck in Ukraine.