జగన్ ను దెబ్బ తీయాలంటే : పవన్ తో పొత్తు- చంద్రబాబు భారీ వ్యూహం : 9న నిర్ణయం దిశగా ..!!

Andhra Pradesh

ఏపీ రాజకీయాల్లో కొత్త సమీకరణాలు తెర పైకి వస్తున్నాయి. వచ్చే ఎన్నికలు ఆషామాషీ కాదని చెబుతున్న టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు మరో కీలక అడుగు వేస్తున్నారు. తిరిగి పాత మిత్రులతో కలయిక కోసం చంద్రబాబు సిద్దంగా ఉన్నాననే సంకేతాలు ఇచ్చారు. కుప్పం పర్యటనలో ఉన్న చంద్రబాబుకు అనూహ్య పరిణామం ఎదురైంది. ఇప్పటి వరకు టీడీపీ మాజీ మంత్రులు చేస్తున్న డిమాండ్ ఇప్పుడు కార్యకర్తల నుంచి మొదలైంది. చంద్రబాబు తన సొంత నియోజకవర్గం కుప్పంలో పర్యటిస్తున్నారు. ఆ సమయంలో కొందరు కార్యకర్తలు జనసేనతో పొత్తు పెట్టుకోవాలంటూ కోరారు.

English summary

Chandrababu had welcomed Pawan Kalyan for an alliance in order to dismantle Jagan. In this backdrop a key decision may be announced on 9th of January.