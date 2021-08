AP Schools Reopen Date: జగన్ సర్కార్ నిర్ణయాన్ని సవాల్ చేస్తూ హై కోర్టులో పిల్ ; మొదలైన రగడ

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పాఠశాలలు పునః ప్రారంభించాలని జగన్ సర్కార్ నిర్ణయం తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే. కరోనా మహమ్మారి కారణంగా ఇప్పటికే విద్యార్థులు విద్యా సంవత్సరానికి నష్టపోతున్నారని, ఆఫ్ లైన్ విద్యావిధానాన్ని కొనసాగించాలని ఏపీ ప్రభుత్వం సన్నద్ధమైంది. ఈ నెల 16వ తేదీ నుండి పాఠశాలల పునః ప్రారంభానికి ముహూర్తం ఫిక్స్ చేసింది. ఈ క్రమంలో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలలన్నీ తరగతులను నిర్వహించడానికి సమాయత్తమవుతున్నాయి. ఇదే సమయంలో ఏపీలో స్కూల్స్ రీ ఓపెన్ పై కోర్టులో ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యం దాఖలైంది. ఇది జగన్ సర్కార్ నిర్ణయాన్ని సవాల్ చేస్తుంది.

Jagan government has decided to reopen schools in the state of Andhra Pradesh from 16th august . The AP government is gearing up to continue the offline education system as students are already losing out for the academic year due to the corona epidemic. In this order both public and private schools are getting ready to conduct classes. Meanwhile, a public interest litigation was filed in the court against the re-opening of schools in AP. It challenges the decision of Jagan govt causes a stir in AP.