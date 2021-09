19న జెడ్పీటీసీ..ఎంపీటీసీ ఎన్నికల కౌంటింగ్ - సాయంత్రానికే ఫలితాలు : ఏకపక్షమంటూ వైసీపీ ధీమా..!!

Andhra Pradesh

ఏపీలో చాలా రోజులుగా పూర్తి కాని ఎంపీటీసీ-జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల ప్రక్రియ కు ఓట్ల లెక్కింపుతో ముగియనుంది. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ లో జరిగిన పరిషత్ ఎన్నికల పోలింగ్ ను రద్దు చేస్తూ కొద్ది రోజుల క్రితం ఏపీ హైకోర్టు ఆదేశించింది. దీని పైన ఎన్నికల సంఘం హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్ ను ఆశ్రయించింది. పిటీషనర్లు..ఎన్నికల సంఘం తరపున న్యాయవాదులు తమ వాదనలు వినిపించారు. దీంతో..తీర్పు రిజర్వ్ చేసిన హైకోర్టు ధర్మాసనం సింగిల్ జడ్జి ఉత్తర్వులను తోసి పుచ్చింది. ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపుకు అనుమతి ఇచ్చింది.

AP state Election commission decided to conduct counting for ZPTC and MPTC on 19 th of this month. After high court judgement on these elections, SEC issued notification for counting process.