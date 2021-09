మద్యం ఏరులై పారుతుంటే నేనేం చేయగలను- జగన్ పేరుతోనూ : మంత్రి జయరాం మరో కాంట్రావర్సీ ..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

వివాదాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్ గా మారుతున్న మంత్రి జయరాం మరో సారి కాంట్రవర్సీ కామెంట్స్ చేసారు. మంత్రి ఒక ఎస్సైకు ఫోన్ చేసిన ఆడియో వైరల్ అయింది. దీంతో..తాడేపల్లి క్యాంప్ కార్యాలయంలో సీఎం జగన్‌ను జయరాం కలిశారు. ఆ తరువాత మీడియాతో మాట్లాడిన జయరాం చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు మరోసారి హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. ఈ సారి తన గురించే కాదు.. ఏకంగా ముఖ్యమంత్రిని ఉద్దేశించి చేసిన వ్యాఖ్యలు చర్చకు దారి తీస్తున్నాయి. కర్నూలు జిల్లా నుంచి మంత్రిగా ఉన్న గుమ్మనూరి జయరాం ఈ రెండున్నారేళ్ల కాలంలో ఏ మంత్రి ఎదుర్కోని వివాదాలు ఫేస్ చేయాల్సి వచ్చింది.

English summary

AP Minister Jarayam Controversy comments on liquor issue and allegation against him. The confident Jayaram says nothing will happen to him as long as Jagan is CM.