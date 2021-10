ప్రభుత్వ ఆస్తుల తాకట్టు వైసీపీ కుట్ర; కేంద్ర,రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు అశోక్ గజపతి రాజు చురకలు!!

Andhra Pradesh

టిడిపి నేత, మాజీ కేంద్రమంత్రి అశోక్ గజపతి రాజు అటు కేంద్ర ప్రభుత్వం పై, ఇటు ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని వైసీపీ సర్కార్ పై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. ధరల మంటతో సామాన్య ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని అశోక్ గజపతిరాజు అసహనం వ్యక్తం చేశారు. గ్యాస్ ధరలను అదుపులో పెట్టాల్సిన బాధ్యత కేంద్ర ప్రభుత్వానిదేనని కేంద్ర మాజీ మంత్రి అశోక్ గజపతిరాజు పేర్కొన్నారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర, స్థానిక ప్రభుత్వాలు వైషమ్యాలు లేకుండా పని చేయాలని సూచించారు అశోక్ గజపతి రాజు.

Ashok Gajapathi Raju was angry over the YSRCP govt mortgages of government assets. Ashok gajapathi raju slams jagan govt .Ashok Gajapathiraju has said that it is the responsibility of the central government to control gas prices.