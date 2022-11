రెండూ వేర్వేరుగా జరగడంవల్ల ఎంతో ఉపయోగముంది!

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎప్పుడు ఎన్నికలు జరిగినా అసెంబ్లీకి, లోక్ సభకు ఒకేసారి జరుగుతుంటాయి. అందరూ ఇదే సరైన షెడ్యూల్ కాబోలు అనుకుంటుంటారు. కానీ చంద్రబాబునాయుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో 2003 అక్టోబరు 1న అలిపిరి దగ్గర నక్సలైట్లు ఆయనపై క్లైమోర్ మైన్స్ తో దాడిచేశారు. ఈ ఘటనలో తీవ్రంగా గాయపడ్డ చంద్రబాబు ఆసుపత్రిలో చికిత్స తీసుకొని కోలుకున్నారు. ఆ సమయానికి ఏపీ అసెంబ్లీకి ఎన్నికలు జరగడానికి ఇంకా ఏడాది సమయముంది. కానీ నక్సలైట్ల దాడివల్ల ప్రజల్లో సానుభూతి వస్తుందనే నమ్మకంతో 2004 ఏప్రిల్ లో ఎన్నికలకు వెళ్లి అసెంబ్లీ, లోక్ సభ.. రెండింటిలో ఘోర పరాజయాన్ని చవిచూశారు.

Political analysts are predicting that the ruling party will have a chance to win if elections are held with some gap.