టీడీపీ మహానాడుకు వైసీపీసర్కార్ ఆటంకాలు; అధికారులా.. జగన్ వద్ద పాలేరులా? అచ్చెన్న వార్నింగ్!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ సంవత్సరం అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా మహానాడు నిర్వహించాలని ప్రయత్నిస్తోంది. ఒంగోలు వేదికగా మహానాడుకు ఏర్పాట్లను శరవేగంగా చేస్తుంది. ఈ నెల 27, 28 తేదీలలో ఒంగోలులో జరగబోయే మహానాడును విజయవంతం చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్న తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలకు ప్రభుత్వం అడుగడుగునా ఇబ్బందులు కలిగిస్తోందని టిడిపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడు జగన్ సర్కార్ ను టార్గెట్ చేసి విమర్శలు గుప్పించారు.

English summary

Atchannaidu fires on jagan govt over obstructing tdp Mahanadu at every step. RTC is not giving rental buses, and rta officials threatening private vehicle owners. Atchannaidu incensed jagan govt over their hurdles on tdp mahanadu.