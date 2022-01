టీడీపీ నాడు 43శాతం పీఆర్సీ ఇస్తే.. నేడు జగన్ అసలు వేతనాలకే ఎసరు పెట్టారన్న అచ్చెన్నాయుడు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పీఆర్సీ విషయంలో రగడ కొనసాగుతోంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన పిఆర్సి జీవోలలో హెచ్ఆర్ఏ తగ్గించడంపై ఉద్యోగ సంఘాలు తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకు పడుతున్నాయి. గురువారం నాడు పీఆర్సీ పై పోరాటంలో భాగంగా ఇటీవల ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన పిఆర్సి జీవోలను రద్దు చేయాలని ఉపాధ్యాయ సంఘాల సమాఖ్య రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న కలెక్టరేట్ ల ముట్టడికి పిలుపునిచ్చింది.

ఏపీలో ఆగని పీఆర్సీ రగడ: ఉద్యోగుల నిరసనలు, ప్రతిపక్షాల విమర్శలతో జగన్ సర్కార్ కు తలనొప్పి

English summary

TDP gives 43 per cent PRC previously, but now Jagan will reduce the actual wages Atchannaidu mentioned that the TDP was in favor of the employees struggle.