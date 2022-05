ఒకే వేదికపైకి నందమూరి కుటుంబం - నిమ్మకూరు వేదికగా : బాలయ్య - తారక్ స్పెషల్..!!

Andhra Pradesh

నందమూరి కుటుంబానికి మే 28 ప్రత్యేకమైన రోజు. ఈ ఏడాది మరింత స్పెషల్. దీంతో..నందమూరి ఫ్యామిలీ మొత్తం ఈ రోజున ప్రత్యేకంగా వేడుకలు నిర్వహించేందుకె సిద్దమైంది. దివంగత ముఖ్యమంత్రి నందమూరి తారక రామారావు శత జయంతి వేడుకలు ఆయన జన్మదినం నాడు నిర్వహించనున్నారు. ఇందుకోసం ఎన్టీఆర్ స్వగ్రామం నిమ్మకూరులో ప్రత్యేకంగా కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేసారు. అటు టీడీపీ మహానాడు జరుగుతోంది. మహానాడు రెండో రోజున ఎన్టీఆర్ జయంతి సందర్భంగా బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేసారు. టీడీపీ ఏర్పాటై 40 సంవత్సరాలు పూర్తయింది.

English summary

All set for NTR centenary celebrations across the state by TDP and Nandamuri Fans on 28th of this month. Balakrishna participate in celebrations at NTR own village Nimmakur. .