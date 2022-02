ఆ విషయంలో జగన్ ను కలిసేది లేదు: బాలకృష్ణ కీలక వ్యాఖ్యలు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రముఖ సినీ నటుడు, హిందూపురం ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ ఏపీలో సినిమా టిక్కెట్ల ధరల అంశంపై తనదైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ విషయంలో తాను సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డిని కలవబోనని బాలకృష్ణ వ్యాఖ్యానించారు. ఇటీవల చిరంజీవి బృందం సభ్యులు జగన్ మోహన్ రెడ్డిని కలిసిన సందర్భంలో సీఎంతో చర్చలు చేయడానికి తనను కూడా ఆహ్వానించారని, అయితే తాను రానని తేల్చి చెప్పానని బాలకృష్ణ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

ఆళ్లగడ్డలో ఎమ్మెల్యే వర్సెస్ మాజీమంత్రి భూమా అఖిలప్రియ.. రాజీనామాల సవాళ్లతో రచ్చ; మ్యాటరేంటంటే!!

English summary

MLA Nandamuri Balakrishna made his own comments on the issue of movie ticket prices in the AP. Balakrishna said he would not meet CM Jagan Mohan Reddy on the movie ticket rates.