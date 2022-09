Bigg Boss6: ఏంటీ అశ్లీలత.. బిగ్ బాస్ షోపై ఏపీ హైకోర్టు సీరియస్..

Andhra Pradesh

oi-Chekkilla Srinivas

బిగ్ బాస్-6పై ఏపీ హైకోర్టులో విచారణ జరిగింది. షోలో అశ్లీలతపై హైకోర్టు సీరియస్ అయింది. ఈ అశ్లీలత ఏంటని ఉన్నతన్యాయస్థానం ఘాటుగా స్పందించింది. ఈ కేసు తదుపరి విచారణను అక్టోబర్ 11కు వాయిదా వేసింది.

బిగ్ బాస్ షోను నిలిపివేయాలని ఏపీ హైకోర్టులో అడ్వొకేట్ కేతిరెడ్డి జగదీశ్వర్ రెడ్డి పిటిషన్ వేసినట్లు తెలుస్తోంది.

English summary

Bigg Boss 6 was investigated in the AP High Court. The High Court has become serious about obscenity in the show.