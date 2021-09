త్రాగునీరు కంటే విద్యుత్ ముఖ్యమా కేసీఆర్ ? అధికారులా.. టీఆర్ఎస్ నాయకులా ? ఏపీ బీజేపీ నేత విష్ణు వర్ధన్ రెడ్డి

Andhra Pradesh

జల వివాదాల పరిష్కారం కోసం నిన్న హైదరాబాద్ లోని జలసౌధలో చైర్మన్ ఎంపీ సింగ్ అధ్యక్షతన సమావేశం జరిగిన విషయం తెలిసిందే. ఈ సమావేశంలో ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాల తరపున ఇరిగేషన్ అధికారులు పాల్గొని ఎవరి వాదన వారు బలంగా వినిపించారు. కృష్ణానది యాజమాన్య బోర్డు సమావేశం నిన్న వాడివేడిగా సాగింది. అయితే ఈ సమావేశంలో జరిగిన రగడ, తెలంగాణా అధికారుల తీరుపై ఏపీ రాజకీయ వర్గాలు విమర్శలు గుప్పిస్తున్నాయి.

AP BJP leader Vishnu Vardhan Reddy expressed his displeasure over the Telangana officials behaviour during a meeting of Krishna and Godavari boards yesterday. Vishnu vardhan reddy criticised officials behaved like trs party leaders without dignity. He asked KCR is that electricity is more important than drinking and cultivating water of ap people? Vishnuvardhan Reddy expressed his displeasure that the state of Telangana was behaving against the gazette notification issued by the Center. He was incensed that the demands being made by the state of Telangana were being disputed even knowing that they were not feasible.