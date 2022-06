కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ రాకతో జగన్ కు ఇబ్బందులివే ? అసలు ఫ్రెండ్ ఎవరో తేలిపోతుందా !

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ పెట్టబోతున్న జాతీయ పార్టీ బీఆర్ఎస్ ఏపీలో సీఎం వైఎస్ జగన్ పై ఎలాంటి ప్రభావం చూపబోతోందనే చర్చ మొదలైంది. కేసీఆర్ జాతీయ పార్టీ పెట్టిన తర్వాత తెలుగు రాష్టమైన ఏపీకి రాక తప్పదు. అదే జరిగితే టీఆర్ఎస్ విషయంలో జగన్ వైఖరి ఎలా ఉండబోతోందన్నది చర్చనీయాంశమవుతోంది. అలాగే కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీతో ఇన్నాళ్లూ సఖ్యతగా ఉంటున్న జగన్.. బీఆర్ఎస్ వచ్చాక ఎలాంటి వైఖరి తీసుకోబోతున్నారనే చర్చ కూడా సాగుతోంది.

English summary

telangana cm kcr's new national party plans may irk ap cm ys jagan as he will have to decide who is his original friend kcr or bjp.