నరేంద్రమోడీ రాజకీయమంటే ఇలాగే ఉంటుందమ్మా..!!

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

ఉమ్మడి రాష్ట్రాన్ని విభజించిన తర్వాత జరుగుతున్న ఎన్నికల్లో ప్రధానమంత్రి అభ్యర్థిగా నరేంద్రమోడీ ఉన్నారు. తెలుగుదేశం, జనసేనతో బీజేపీ జట్టు కట్టింది. ఏపీలో టీడీపీ, కేంద్రంలో బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చాయి. అప్పటి ఎన్నికల సమయంలో నరేంద్రమోడీని పవన్ కల్యాణ్ కలవడమే.. ఇప్పటివరకు కలవలేదు. సుదీర్ఘమైన 8 సంవత్సరాల కాలం తర్వాత ప్రత్యేకంగా అరగంట సమయం మోడీతే భేటీ అయ్యారు.

English summary

There was a belief in Janasenan that since I am an ally, I will give you a 10-minute appointment if asked.