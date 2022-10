Andhra Pradesh

ఉమ్మ‌డి అనంత‌పురం జిల్లాలో జేసీ దివాక‌ర్ రెడ్డి, జేసీ ప్ర‌భాక‌ర్ రెడ్డి సోద‌రుల‌కు మంచి పేరుంది. రాజకీయంగా జిల్లాలోని అన్ని నియోజ‌క‌వ‌ర్గాల్లో అనుచ‌రులున్నారు. వీరిద్ద‌రూ వారు పోటీచేసే నియోజ‌క‌వ‌ర్గాలు కాకుండా మ‌రో నాలుగు నియోజ‌క‌వ‌ర్గాల్లో ప్ర‌భావం చూప‌గ‌ల‌రు. స‌రిగ్గా ఇలాంటివారినే భార‌తీయ జ‌నతాపార్టీ లక్ష్యంగా ఎంచుకుంది. గ‌త ఎన్నిక‌ల్లో వారి వార‌సులు తెలుగుదేశం త‌ర‌ఫున అనంత‌పురం ఎంపీ స్థానానికి, తాడిప‌త్రి శాస‌న‌స‌భ‌కు బ‌రిలో దిగి ఓట‌మిపాల‌య్యారు.

Prabhakar Reddy, who is the owner of Diwakar Travels and the municipal chairman of Tadipatri, appeared for the ED investigation in Hyderabad for two days.