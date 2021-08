వణికిస్తున్న బ్లాక్ ఫంగస్, భారీగా కేసులతో ఏపీకి కొత్త టెన్షన్ ; కేసుల పెరుగుదలకు కారణాలివే !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

కరోనా మహమ్మారి కేసులలో టాప్ 5 రాష్ట్రాల్లో ఒకటిగా ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఇప్పుడు మరో భయంతో వణికిపోతుంది. కరోనా సెకండ్ వేవ్ లో దారుణంగా దెబ్బ తిన్న ఏపీలో ప్రజలకు ఇప్పుడు కొత్త సమస్య ఇబ్బంది పెడుతోంది. పెరుగుతున్న బ్లాక్ ఫంగస్ కేసులు ఏపీ రాష్ట్రాన్ని తీవ్ర ఆందోళనకు గురి చేస్తున్నాయి. కరోనా నుంచి కోలుకున్న చాలామందిలో బ్లాక్ ఫంగస్ లక్షణాలు బయటపడుతున్న తీరు ఏపీ వాసులకు కంటి మీద కునుకు పట్టనివ్వటం లేదు.

దేశంలోనే బ్లాక్ ఫంగస్ కేసుల్లో ఏపీ మూడో స్థానం : గుంటూరులోనే అధికంగా, ఏపీకి కొత్త భయం !!

English summary

The state of Andhra Pradesh, which was one of the top 5 states in the corona epidemic cases, is now trembling with another fear. People in the AP who were badly hit in the corona second wave are now troubled by black fungus. Rising black fungus cases are causing serious concern to the AP state. A total of 4,597 black fungus cases have been reported in the state so far.