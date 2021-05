Andhra Pradesh

oi-Chandrasekhar Rao

అమరావతి: అధికార వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్, ప్రతిపక్ష తెలుగుదేశం పార్టీ మధ్య తీవ్ర స్థాయిలో రాజకీయ దుమారం చెలరేగడానికి కారణమైంది- పదో తరగతి పరీక్షల నిర్వహణ వ్యవహారం. ఈ పరీక్షలను తాము నిర్వహించి తీరుతామంటూ జగన్ సర్కార్ ప్రకటించింది. దీనిపై తాము వెనుకంజ వేసే ప్రసక్తే లేదని తేల్చి చెప్పింది. రాష్ట్రంలో కరోనా వైరస్ అంచనాలకు మించిన స్థాయిలో వ్యాప్తి చెందుతోండటాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని చివరికి రద్దు చేయక తప్పని పరిస్థితిని ఎదుర్కొంది. పరిస్థితులకు అనుగుణంగా నిర్ణయాన్ని తీసుకుంది. విద్యార్థులను పైతరగతులకు ప్రమోట్ చేస్తామని తెలిపింది.

