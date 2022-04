చంద్రబాబు, పవన్ కళ్యాణ్ హత్యకు కుట్ర: జగన్ వ్యాఖ్యలపై అనుమానం; టీడీపీనేత షాకింగ్ ఆరోపణ

Andhra Pradesh

ఏపీ సీఎం వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి క్యాబినెట్ భేటీకి ముందు పల్నాడు జిల్లా కేంద్రంగా చంద్రబాబు నాయుడు పై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తిన విషయం తెలిసిందే. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా చారిత్రాత్మక పరిపాలన సాగుతుందని తాను మారీచులు, రాక్షసులతో యుద్ధం చేస్తున్నానని వ్యాఖ్యానించారు. అంతే కాదు హైదరాబాద్ లో ఉంటూ తనను విమర్శించే వారికి గుండెపోటు వస్తుంది అని జగన్మోహన్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై టిడిపి పొలిట్ బ్యూరో సభ్యుడు బోండా ఉమ పలు అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారు.

TDP leader Bonda Uma has expressed suspicion over Jagan's remarks that there was a conspiracy to assassinate Chandrababu and Pawan Kalyan. He appealed to the central agencies to keep an eye on this.