జగన్‌ హయాంలో 106 మద్యం బ్రాండ్లు: వాటిని టెస్ట్ చేసే దమ్ముందా: బోండా ఉమ

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జే బ్రాండ్ మద్యం అమ్మకాలపై టిడిపి పోలిట్ బ్యూరో సభ్యుడు బోండా ఉమామహేశ్వర రావు వైసీపీ ప్రభుత్వాన్ని టార్గెట్ చేస్తూ తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. రాష్ట్రంలో మద్యం ఏరులై పారుతుందని, జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్రంలో 106 మద్యం బ్రాండ్ లు వచ్చాయని బోండా ఉమ విమర్శించారు. జే బ్రాండ్ విష మద్యం సొమ్మంతా తాడేపల్లి నివాసానికి చేరుతుందని బోండా ఉమా ఆరోపణలు గుప్పించారు.

English summary

Bonda Uma questioned whether there were 106 new liquor brands in the state during the Jagan regime, which contained toxic chemicals and the guts to test them. It is alleged that the liquor money goes to Thadepalli Palace