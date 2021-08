బ్రిటన్ డిప్యూటీ హై కమిషనర్ వ్యాఖ్యలు గుర్తు చేసి, విశాఖ మునగదు, పిల్లి శాపాలకు ఉట్లు తెగవన్న సాయిరెడ్డి

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మూడు రాజధానుల వ్యవహారంపై మరోమారు రచ్చ కొనసాగుతోంది. ఇటీవల గ్లోబల్ వార్మింగ్ కారణంగా మరో 80 ఏళ్లలో ముంపుకు గురయ్యే పన్నెండు నగరాలలో విశాఖ నగరం ఉందని నాసా విడుదల చేసిన నివేదిక ప్రస్తుతం ఏపీలో దుమారంగా మారింది. 80 ఏళ్లలో మునిగి పోతుంది అన్న విశాఖ నగరాన్ని రాజధానిగా ఎలా మారుస్తారు అన్న చర్చ టిడిపి నాయకులు మొదలుపెట్టడంపై వైసిపి నాయకులు ఆగ్రహంతో రగిలిపోతున్నారు. టీడీపీ అనుకూల మీడియా దుష్ప్రచారం చేస్తుందని నిప్పులు చెరుగుతున్నారు.

English summary

YSRCP MP Vijayasaireddy said that Visakhapatnam is the administrative capital. Vijayasaireddy lauded UK deputy High Commissioner Fleming for being like a rudder for the development of AP. Vijayasaireddy also said that UKdeputy High Commissioner said Visakhapatnam has a lot of facilities, investment opportunities, capital and livable city .