అన్న అడుగేస్తే మాస్‌.. అన్న లుక్కేస్తే మా మా మాస్‌

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

భార‌తీయ జ‌న‌తాపార్టీకి వ్య‌తిరేకంగా పోరాడ‌టానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర స‌మితిని భార‌త్ రాష్ట్ర స‌మితిగా మార్చిన క‌ల్వ‌కుంట్ల చంద్ర‌శేఖ‌ర్‌రావు వ‌చ్చేనెల నుంచి పోరుబాట ప‌ట్ట‌నున్నారు. ముందుగా ఆయ‌న తెలంగాణ క‌వ‌ల రాష్ట్ర‌మైన ఆంధ్ర‌ప్ర‌దేశ్‌ను ఎంచుకున్నారు. ప్ర‌గ‌తి భ‌వ‌న్ నుంచి అందిన స‌మాచారం మేర‌కు వ‌చ్చే నెల‌లో ఏపీలో మూడు బ‌హిరంగ‌స‌భ‌ల‌ను నిర్వ‌హించ‌బోతున్నారు. ఒక‌టి విజ‌య‌వాడ‌లో, మ‌రొక‌టి తిరుప‌తిలో, ఇంకోటి విశాఖ‌ప‌ట్నంలో జగరనున్నాయి.

English summary

Kalvakuntla Chandrasekhar Rao, who changed the Telangana State Committee to Bharat Rashta Samiti to fight against the Bharatiya Janata Party, will start the campaign from next month.