బస్సు ప్రమాదంపై ఏపీగవర్నర్ విచారం; సీఎస్ కు కిషన్ రెడ్డి ఫోన్; పవన్ కళ్యాణ్ దిగ్భ్రాంతి!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా జంగారెడ్డిగూడెం సమీపంలో జల్లేరు వాగులో ఆర్టీసీ బస్సు బోల్తా పడిన ఘటనలో ఇప్పటి వరకు 10 మంది మరణించిన విషయం తెలిసిందే. మరో 13 మంది గాయాలపాలయ్యారు. ప్రస్తుతం సంఘటనా స్థలంలో సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ ఘటనపై ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి స్పందించి, ప్రమాద బాధిత కుటుంబాలకు తమ ప్రగాఢ సంతాపాన్ని తెలియజేస్తూ బాధిత కుటుంబాలకు 5లక్షల ఎక్స్ గ్రేషియా ప్రకటించారు. ఇదిలా ఉంటే ఏపీ గవర్నర్ బిశ్వభూషణ్ హరిచందన్ ఘోర బస్సు ప్రమాదం పట్ల తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు.

ఆర్టీసీబస్సు ప్రమాదంపై సీఎం జగన్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి; మృతుల కుటుంబాలకు రూ.5లక్షల ఎక్స్ గ్రేషియా

English summary

Jangareddygudem bus accident As many as 10 people have been killed so far. AP Governor responded on the accident. union minister kishan reddy spoke to CS, and Pawan Kalyan expressed shock.